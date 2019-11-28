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خطوات للحصول على نوم عميق .. أهمها تجنب تناول الشوكولاتة ليلا

خطوات للحصول على نوم عميق .. أهمها تجنب تناول الشوكولاتة ليلا
http://almnatiq.net/?p=803233
المناطق - الرياض

توصي مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية بمجموعة من الخطوات يجب اتباعها للحصول على نوم عميق، منها ضرورة أن تراوح درجة حرارة غرفة النوم بين 18 و20 درجة، من أجل الحصول على نوم أمثل.
أظهرت إحدى الدراسات أن النوم في غرفة تبلغ حرارتها 19 درجة يمكن أن يساعد على الوقاية من الأمراض مثل السكري، بحسب “العربية”.
كما يوصي الخبراء في المؤسسة بشراء وسائد رأس جديدة كل عامين. ومن بين طرق اختبار مدى جودة الوسائد أن يتم طي الوسادة إلى النصف، فإذا لم تعد على الفور إلى شكلها المعتاد، فمن الأفضل استبدالها.
تقول المؤسسة “إذا كان الشخص ممن يعملون بشكل محموم على الكمبيوتر المحمول مباشرة قبل النوم، فلن يتوقع أن يحصل على نتائج رائعة في النوم، ومن ثم فإن عليه أن يخصص جانبا حتى خمس دقائق للقيام ببعض التنفس العميق، والتمدد الخفيف، والقراءة أو الاستماع للموسيقى الهادئة قبل أن يأوي إلى الفراش، وعندما يستلقي في الفراش، فسيكون جسمه مستعدا للنوم”.
وأوضحت، أن تناول كثير من السكر أو السعرات الحرارية قبل النوم مباشرة، يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سكر الدم بسرعة أثناء النوم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل.
ويمكن أن يعاني من يتناولون الشوكولاتة في وقت متأخر ليلا حالات الأرق، حيث إن قطعة شوكولاتة تحتوي على ثلاثة أضعاف كمية الكافيين في فنجان قهوة منزوع الكافيين.
وينصح الخبراء بضبط المنبه قبل الدخول إلى الفراش وتجنب النظر إلى الساعة بعدئذ، محذرين من أن الوقوع في خطأ النظر إلى الساعة قبل الاستغراق في النوم يؤدي إلى الإصابة بالأرق أو عدم الحصول على نوم عميق، حيث سيبدأ حالة سباق في العقل للاستغراق في النوم وهو ما يسفر عن نتائج عكسية.

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