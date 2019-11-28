“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق

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قررت شركة أوبو الصينية منافسة عمالقة التقنية وإطلاق نسخة معدلة من هواتفReno 10x Zoom بمواصفات تعد من بين الأفضل للهواتف الموجودة حاليا.

بحسب “روسيا اليوم”، فإن أكثر ما سيميز الهاتف الجديد التصميم الغريب للكاميرا الأمامية، التي ستثبت على جسم متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج منه بزاوية مائلة عند الحاجة إلى التقاط صور السيلفي.

سيأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة “+13+8” ميجا بيكسل، لها القدرة على توثيق صور عالية الدقة في ظروف الرؤية الليلية، وتسجيل فيديوهات 4K، وقدرة على تقريب الصورة بمعدل X10.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فستكون بدقة 16 ميجا بيكسل، لها القدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة بشكل آمن.

أما شاشة الهاتف فستكون OLED بمقاس 6.6 بوصة، وذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت، قابلة للتوسيع.

وسيحصل الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Snapdragon 855+، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.