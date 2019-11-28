احدث الأخبار

حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم
أبرز المواد
 بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
أبرز المواد
 ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”
أبرز المواد
 الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي
أبرز المواد
 “أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق
أبرز المواد
 خطوات للحصول على نوم عميق .. أهمها تجنب تناول الشوكولاتة ليلا
أبرز المواد
 “أيسر” تطلق حاسبا محمولا يتعقب حركة الرأس وشاشة مدورة
أبرز المواد
 شاهد .. الأمير خالد الفيصل يعتذر لمواطن أراد إلقاء قصيدة شعرية
أبرز المواد
 النفط يهبط واحدًا بالمئة بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بالمجمعة الأول بالجودة صحة الرياض تحتفي بمنشآتها المتميزة
منطقة الرياض
 الأخضر يخسر أمام الكويت في كأس الخليج
أبرز المواد
حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم

حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم

أبرز المواد
بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

أبرز المواد
ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

أبرز المواد
إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”

إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”

أبرز المواد

“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق

“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق
http://almnatiq.net/?p=803235
المناطق - الرياض

قررت شركة أوبو الصينية منافسة عمالقة التقنية وإطلاق نسخة معدلة من هواتفReno 10x Zoom بمواصفات تعد من بين الأفضل للهواتف الموجودة حاليا.
بحسب “روسيا اليوم”، فإن أكثر ما سيميز الهاتف الجديد التصميم الغريب للكاميرا الأمامية، التي ستثبت على جسم متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج منه بزاوية مائلة عند الحاجة إلى التقاط صور السيلفي.
سيأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة “+13+8” ميجا بيكسل، لها القدرة على توثيق صور عالية الدقة في ظروف الرؤية الليلية، وتسجيل فيديوهات 4K، وقدرة على تقريب الصورة بمعدل X10.
أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فستكون بدقة 16 ميجا بيكسل، لها القدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة بشكل آمن.
أما شاشة الهاتف فستكون OLED بمقاس 6.6 بوصة، وذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت، قابلة للتوسيع.
وسيحصل الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Snapdragon 855+، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

روابط ذات صلة

حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم

حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم
بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*