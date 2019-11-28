احدث الأخبار

بعد إحراق القنصلية الإيرانية.. إجراءات “طارئة” في النجف
أبرز المواد
 حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم
أبرز المواد
 بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
أبرز المواد
 ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”
أبرز المواد
 الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي
أبرز المواد
 “أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق
أبرز المواد
 خطوات للحصول على نوم عميق .. أهمها تجنب تناول الشوكولاتة ليلا
أبرز المواد
 “أيسر” تطلق حاسبا محمولا يتعقب حركة الرأس وشاشة مدورة
أبرز المواد
 شاهد .. الأمير خالد الفيصل يعتذر لمواطن أراد إلقاء قصيدة شعرية
أبرز المواد
 النفط يهبط واحدًا بالمئة بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بالمجمعة الأول بالجودة صحة الرياض تحتفي بمنشآتها المتميزة
منطقة الرياض
بعد إحراق القنصلية الإيرانية.. إجراءات “طارئة” في النجف

بعد إحراق القنصلية الإيرانية.. إجراءات “طارئة” في النجف

أبرز المواد
حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم

حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم

أبرز المواد
بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

أبرز المواد
ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

أبرز المواد

الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي

الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=803236
المناطق - الرياض

طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش اللبناني بحماية المحتجين السلميين، وعدم استخدام القوة المفرطة ضدهم.
وأكدوا في بيان لهم اليوم أن الجيش اللبناني لم يتمكن من توفير حماية للمحتجين السلميين إثر تزايد الهجمات التي تقوم بها مجموعات تابعة لـ “حزب الله الإرهابي” ضدهم في وسط بيروت.
وقالوا: إنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تأخذ على محمل الجد المظالم الاجتماعية والاقتصادية للمتظاهرين والاعتراف بحقوق الشعب اللبناني الأساسية وتلبيتها.

روابط ذات صلة

بعد إحراق القنصلية الإيرانية.. إجراءات “طارئة” في النجف

بعد إحراق القنصلية الإيرانية.. إجراءات “طارئة” في النجف
حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم

حريق وانفجار في تكساس يجبر سكان 4 مدن على إجلاء منازلهم
بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

بالثلاثة.. برشلونة يعبر دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*