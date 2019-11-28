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إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”

إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”
http://almnatiq.net/?p=803237
المناطق - الرياض

أعلن نادي هاماربي السويدي رسميًا، الأربعاء، شراء أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش جزء من ملكيته.

وقال رئيس النادي ريتشارد فون يوكسول “التوقيت ممتاز لقد تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الماضية والموسم القادم سنشارك في الدوري الأوروبي”.

قال فون يوكسول إن الصفقة مع “أنشوتز انترتينمنت غروب”، التي تمتلك لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأميركي حيث لعب إبراهيموفيتش في وقت سابق، تمت في لوس أنجلوس.

وأوضح النجم السويدي أنه “معجب بما أنجزه النادي في السنوات الأخيرة”، وفقا لما ذكرت وكالة “اسوشييتد برس”.

تجدر الإشارة إلى أن هاماربي احتل المركز الثالث في الدوري السويدي، خلف ديورغاردن، ومالمو، نادي إبراهيموفيتش السابق.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

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