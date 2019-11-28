احدث الأخبار

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين
أبرز المواد
 إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”
أبرز المواد
 الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي
أبرز المواد
 “أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق
أبرز المواد
 خطوات للحصول على نوم عميق .. أهمها تجنب تناول الشوكولاتة ليلا
أبرز المواد
 “أيسر” تطلق حاسبا محمولا يتعقب حركة الرأس وشاشة مدورة
أبرز المواد
 شاهد .. الأمير خالد الفيصل يعتذر لمواطن أراد إلقاء قصيدة شعرية
أبرز المواد
 النفط يهبط واحدًا بالمئة بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بالمجمعة الأول بالجودة صحة الرياض تحتفي بمنشآتها المتميزة
منطقة الرياض
 الأخضر يخسر أمام الكويت في كأس الخليج
أبرز المواد
 العراق.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف
أبرز المواد
 تطبيق ضريبة 50% على المشروبات المحلاة بدءاً من الأحد القادم
أبرز المواد
ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

أبرز المواد
إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”

إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”

أبرز المواد
الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي

الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي

أبرز المواد
“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق

“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق

أبرز المواد

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=803241
المناطق - الرياض

اكتشف فريق للأبحاث الأمنية خللا جديدا يدعى CVE-2019-2234 في هواتف “أندرويد”، يمكن أن يسمح لقراصنة الإنترنت بالتجسس على المستخدمين عبر كاميرا الهاتف الذكي.
ودرس الفريق تطبيق “كاميرا جوجل”، ليكتشف نقاط ضعف متعددة ناشئة عن مشكلات عديدة، حسبما نقلت “سبوتنيك”.
ووجد الفريق أن نقاط الضعف هذه نفسها، تؤثر في تطبيقات الكاميرا في الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.
يسمح هذا الخلل للقراصنة بالتحكم في تطبيقات “كاميرا جوجل” أو “كاميرا سامسونج”، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للمستخدم.
ووجد الباحثون -إضافة إلى ذلك- أن بعض السيناريوهات قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى مقاطع الفيديو والصور المخزنة، وكذلك بيانات GPS المرتبطة بها.
وأبلغ الفريق شركة “جوجل” بالخلل، حيث اكتشفت أن المشكلة أثرت في جميع هواتف نظام “أندرويد” الذكية.

روابط ذات صلة

إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”

إبراهيموفيتش أعجبه ناد سويدي.. “فاشتراه”
الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي

الأمم المتحدة لـ “الجيش اللبناني”: احم المحتجين من هجمات حزب الله الإرهابي
“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق

“أوبو” الصينية تنافس “أبل” و”سامسونج” بهاتف غير مسبوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*