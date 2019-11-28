ثغرة في “أندرويد” تسمح بالتجسس على المستخدمين

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اكتشف فريق للأبحاث الأمنية خللا جديدا يدعى CVE-2019-2234 في هواتف “أندرويد”، يمكن أن يسمح لقراصنة الإنترنت بالتجسس على المستخدمين عبر كاميرا الهاتف الذكي.

ودرس الفريق تطبيق “كاميرا جوجل”، ليكتشف نقاط ضعف متعددة ناشئة عن مشكلات عديدة، حسبما نقلت “سبوتنيك”.

ووجد الفريق أن نقاط الضعف هذه نفسها، تؤثر في تطبيقات الكاميرا في الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

يسمح هذا الخلل للقراصنة بالتحكم في تطبيقات “كاميرا جوجل” أو “كاميرا سامسونج”، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للمستخدم.

ووجد الباحثون -إضافة إلى ذلك- أن بعض السيناريوهات قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى مقاطع الفيديو والصور المخزنة، وكذلك بيانات GPS المرتبطة بها.

وأبلغ الفريق شركة “جوجل” بالخلل، حيث اكتشفت أن المشكلة أثرت في جميع هواتف نظام “أندرويد” الذكية.