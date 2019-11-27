جنوب العراق يشتعل بالاحتجاجات

المناطق - وكالات

تجددت، صباح الأربعاء، الاحتجاجات بصورة متعددة في المحافظات الجنوبية في العراق، في وقت أعلنت وزارة الداخلية تحرير ضابط كبير برتبة لواء كان اختطف قبل أسبوعين.

وأفادت “سكاي نيوز عربية” بأن متظاهرين أغلقوا مبنى بلدية محافظة النجف، فيما أغلق آخرون غالبية طرقات المحافظة الرئيسية بالإطارات المشتعلة.

وقطع محتجون عددا من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط محافظة كربلاء ومنها: شارع الضريبة وشارع الاسكان وشارع الجاير وشارع السناتر.

وفي محافظة الديوانية، طوّق متظاهرون مقر قوات مكافحة الشغب، وذلك بعد ليلة ساخنة في المحافظة شهدت غلق طرق في المحافظة بالإطارات المحترقة.

أما بمحافظة البصرة في أقصى الجنوب، فقد قطع المتظاهرون الجسر الإيطالي.

وتشهد البصرة منذ إيام عمليات قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المحافظة.

وعاد الهدوء إلى محافظة بابل بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الشغب والمتظاهرين.