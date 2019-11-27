احدث الأخبار

هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة
أبرز المواد
 جنوب العراق يشتعل بالاحتجاجات
أبرز المواد
 خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع
أبرز المواد
 اعتماد 37 مخططا في أكتوبر بمساحة 52 مليون متر مربع
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن 40 % اعتبارا من يناير
أبرز المواد
 تطبيق “أرقام الهاتف”.. أداة مميزة تساعد المستخدمين على متابعة الاتصالات والرسائل
أبرز المواد
 مدير صناعي وادي الدواسر يؤكد أهمية التدريب في بناء المجتمع
منطقة الرياض
 دراسة تحذر: أغلب الناس يتناولون نسباً عالية من الألومنيوم !
أبرز المواد
 صحة نجران تطلق الحملة التوعوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية
صحة
 محافظ حقل يقلد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي
أبرز المواد
 الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري
أبرز المواد
هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة

هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة

أبرز المواد
جنوب العراق يشتعل بالاحتجاجات

جنوب العراق يشتعل بالاحتجاجات

أبرز المواد
خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

أبرز المواد
اعتماد 37 مخططا في أكتوبر بمساحة 52 مليون متر مربع

اعتماد 37 مخططا في أكتوبر بمساحة 52 مليون متر مربع

أبرز المواد

هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة

هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة
http://almnatiq.net/?p=803252
المناطق-الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن رفض اعتراف الأب بابنه يعد من أقسى صور الإيذاء المجرمة بموجب نظام حماية الطفل، كون ذلك يحرمه من الاعتراف بوجوده ومعرفة والديه ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوقه الأخرى، فضلاً عن حرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة تكفل نشأته على الوجه الأمثل.
وبينت الهيئة أنها تتابع قضية أب رفض الاعتراف بابنه، حيث كان الأب المذكور قد تزوج من والدة الطفل عن طريق ما يسمى بزواج المسيار دون توثيق هذا الزواج شرعاً، رغبة في إخفاء الأمر.
وأكدت في هذا الصدد استمرارها في متابعة هذه القضية وسواها لضمان سرعة البت فيها سواءً من قبل الجهات التنفيذية المختصة أو الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب، لضمان معالجة وضع الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى، وملاحقة ومحاسبة المتسبب في ذلك وفقاً لأنظمة المملكة.

روابط ذات صلة

جنوب العراق يشتعل بالاحتجاجات

جنوب العراق يشتعل بالاحتجاجات
خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع
اعتماد 37 مخططا في أكتوبر بمساحة 52 مليون متر مربع

اعتماد 37 مخططا في أكتوبر بمساحة 52 مليون متر مربع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*