ديافرم الطبيه تعلن فرص وظيفية في وادي الدواسر

المناطق_شاجع الدوسري

أعلنت شركة ديافرم الطبية السويدية، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمشروع غسيل الكلى بوزارة الصحة، عن توفر الفرص الوظيفية التالية لأبناء وبنات المنطقة بمركزها الجديد بوادي الدواسر والمزمع افتتاحه قريباً ان شاء الله حسب الاشتراطات التالية:

*الاشتراطات*:

– سعودي الجنسية أو من يعامل نفس معاملتهم

– شهادة بكالوريوس في نفس مجال الوظيفة

– تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس مجال الوظيفة

– لا يتطلب خبرة سابقة (لكن يُفضّل وجودها)

*الفرص الوظيفية المتاحة:*

1. أخصائي اجتماعي – شهادة بكالوريوس علم الاجتماع / خدمة اجتماعية (أو ما يعادلهما) – تصنيف الهيئة السعودية التخصصات الصحية كأخصائي في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية (أو ما يعادلهما) – عدد الشواغر المتاحة: واحد (1).

2. أخصائي تغذية اكلينيكية/سريرية – شهادة بكالوريوس تغذية اكلينيكية/سريرية – تصنيف الهيئة السعودية التخصصات الصحية كأخصائي في التغذية السريرية – عدد الشواغر المتاحة: واحد (1).

3. صيدلي – شهادة بكالوريوس صيدلة – تصنيف الهيئة السعودية التخصصات الصحية كأخصائي صيدلة اكلينيكية (أو ما يعادلها أو أعلى) – عدد الشواغر المتاحة: واحد (1).

على المهتمين في اكتشاف الفرص المذكورة والذين تنطبق عليهم الشروط، يرجى ارسال السيرة الذاتية على بريد الشركة الإلكتروني التالي مع ضرورة ذكر (وادي الدواسر) + الوظيفة المرغوبة في العنوان:

[email protected]

والله ولي التوفيق؛؛؛