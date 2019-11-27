ديافرم الطبيه تعلن فرص وظيفية في وادي الدواسر

*الاشتراطات*:
– سعودي الجنسية أو من يعامل نفس معاملتهم
– شهادة بكالوريوس في نفس مجال الوظيفة
– تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس مجال الوظيفة
– لا يتطلب خبرة سابقة (لكن يُفضّل وجودها)
*الفرص الوظيفية المتاحة:*
1. أخصائي اجتماعي – شهادة بكالوريوس علم الاجتماع / خدمة اجتماعية (أو ما يعادلهما) – تصنيف الهيئة السعودية التخصصات الصحية كأخصائي في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية (أو ما يعادلهما) – عدد الشواغر المتاحة: واحد (1).
2. أخصائي تغذية اكلينيكية/سريرية – شهادة بكالوريوس تغذية اكلينيكية/سريرية – تصنيف الهيئة السعودية التخصصات الصحية كأخصائي في التغذية السريرية – عدد الشواغر المتاحة: واحد (1).
3. صيدلي – شهادة بكالوريوس صيدلة – تصنيف الهيئة السعودية التخصصات الصحية كأخصائي صيدلة اكلينيكية (أو ما يعادلها أو أعلى) – عدد الشواغر المتاحة: واحد (1).
على المهتمين في اكتشاف الفرص المذكورة والذين تنطبق عليهم الشروط، يرجى ارسال السيرة الذاتية على بريد الشركة الإلكتروني التالي مع ضرورة ذكر (وادي الدواسر) + الوظيفة المرغوبة في العنوان:
[email protected]
والله ولي التوفيق؛؛؛
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