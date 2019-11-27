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زلزال بقوة ست درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

زلزال بقوة ست درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية
http://almnatiq.net/?p=803274
المناطق_وكالات

ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر بحسب قراءة أولية في الشمال الغربي من جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومترًا بين جزيرتي كريت وكيثيرا، مبينًا أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.

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