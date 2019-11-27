زلزال بقوة ست درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

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ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر بحسب قراءة أولية في الشمال الغربي من جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومترًا بين جزيرتي كريت وكيثيرا، مبينًا أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.