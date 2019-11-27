احدث الأخبار

جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
أبرز المواد
 “جامعة الجوف” توضح حقيقة ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة
أبرز المواد
 أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة 
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يؤكد على أهمية استمرار الجهود التطويرية لخدمة المستفيدين في المنشآت الصحية
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مستقبل المنطقة 
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم يقلد المقدم ” السحيباني ” رتبته الجديدة 
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يلتقي بمدير العام لصندوق التنمية الزراعية ..
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي لها
أبرز المواد
 أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء
أبرز المواد
 القبض على مواطن سبعيني ارتكب جريمة في الطائف منذ 43 عاماً ولاذ بالفرار!
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة
أبرز المواد
 قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة
أبرز المواد
جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

أبرز المواد
“جامعة الجوف” توضح حقيقة ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة

“جامعة الجوف” توضح حقيقة ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة

أبرز المواد
أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة 

أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة 

أبرز المواد
مدير صحة عسير يؤكد على أهمية استمرار الجهود التطويرية لخدمة المستفيدين في المنشآت الصحية

مدير صحة عسير يؤكد على أهمية استمرار الجهود التطويرية لخدمة المستفيدين في المنشآت الصحية

أبرز المواد

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء
http://almnatiq.net/?p=803276
المناطق_واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.
وأوضح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي .
وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.

روابط ذات صلة

جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
“جامعة الجوف” توضح حقيقة ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة

“جامعة الجوف” توضح حقيقة ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة
أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة 

أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*