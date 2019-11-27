أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومدراء العموم بالمملكة 

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، و مدراء العموم بإدارات الأحوال المدنية بالمملكة، بمناسبة عقد الاجتماع السنوي السادس لمديري العموم بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع بتواجدهم بالمنطقة متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، مؤكداً سموه على التطور الهائل الذي وصلت إليه خدمات الأحوال المدنية على أعلى المستويات وأصبح يلمسها المواطن باستخدام كافة الإمكانات والتقنيات الحديثة في ظل دعم وحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية، وأضاف سموه : ان عمل الأحوال المدنية يتطلب تظافر كافة الجهود بين إدارات الأحوال المدنية بالمملكة بما يكفل تقديم أفضل الخدمات .

من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية باسمة وباسم كافة مدراء العموم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذا الاستقبال وعلى ما يوليه سموه من حرص واهتمام كبيرين لإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة ومتابعة سموه المستمرة لتوفير جميع الخدمات لجميع مكاتب الأحوال المدنية في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.