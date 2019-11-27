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الكويت…تطورات جديدة في محاكمة الطبطبائي في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة»

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الكويت…تطورات جديدة في محاكمة الطبطبائي في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة»

الكويت…تطورات جديدة في محاكمة الطبطبائي في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة»
http://almnatiq.net/?p=803278
المناطق_الرياض

أصدرت محكمة التمييز بالكويت ، قراراً بوقف تنفيذ حكم الاستئناف بحبس النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة» ، وأخلت سبيله إلى حين الفصل بالطعن ، بحسب ما ذكره حساب المجلس على تويتر.

وقررت المحكمة تحديد التاسع عشر من ديسمبر المقبل موعدا للنظر في الطعن.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت غيابياً ، بسجن النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته “بمواقعة” طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وبحسب محامي طليقة الطبطبائي ، فإن السيدة “اكتشفت بأنها مطلقة بعد عام (من وقوع الطلاق) حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما”.

وأوضح حينها ، أن الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب.

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