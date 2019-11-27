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أمير الشرقية: مجموعات الدعم تسهم في تحسين أنماط الحياة .. والتخفيف من آثار “السكري”

أمير الشرقية: مجموعات الدعم تسهم في تحسين أنماط الحياة .. والتخفيف من آثار “السكري”
http://almnatiq.net/?p=803279
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، الدكتور كامل سلامه، رئيس نادي السكري للشباب، وعدد من منسوبي النادي.

واطلع سموه على جهود النادي في تحسين نمط حياة مصابي داء السكري من النوع الأول، مؤكداً سموه أهمية مجموعات الدعم في تحفيز المرضى والمصابين بداء السكري لاتباع نمط حياة صحي، مبيناً أن هذه الممارسة تسهم في تشجيع المريض على تجاوز عقبة الإصابة، والانطلاق نحو اتباع نمط صحي برفقة عدد من المصابين الذي يشجعون المريض ويدفعونه للقيام بواجباتهم تجاه أنفسهم، وحماية أرواحهم، وتخفيف وطأة المرض عليهم، مشيراً سموه إلى أهمية توسيع أثر النادي ليشمل فئات أكبر من المصابين، والحرص على تأسيس البرامج والفعاليات وفق احتياجات المرضى والمصابين، متمنياً سموه للنادي ومنسوبيه التوفيق.

من جهته عبر الدكتور كامل سلامه رئيس النادي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات، وحرصه على دعم النادي، مبيناً أن النادي أنشئ وفقاً لتوصية منظمة السكر العالمية، في عام 2017م، وذلك من أجل توفير الدعم والنشاطات المحفزة لمصابي داء السكري من النوع الأول لاتباع نمط صحي يسهم في التخفيف من أثر المرض عليهم، موضحاً أن عدد أفراد النادي وصل حالياً إلى 20فرداً، والنادي يتبع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء.

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