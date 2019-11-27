“الصحة”: 40 % زيادة تحسن في خدمات علاج الأورام

المناطق_الرياض

أعلنت “الصحة” عن زيادة عدد المراكز والوحدات المتخصصة في علاج الأورام، وذلك من 9 مراكز عام 2017 إلى 17 مركزًا عام 2019 بزيادة بلغت 88.8%، إضافة لزيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج الأورام من 389 سريرًا عام 2017 إلى 546 سريرًا عام 2019م بزيادة بلغت 40.3%، فيما ارتفع عدد القوى العاملة الخاصة بمجال علاج الأورام من 723 عام 2017 إلى 1043 عام 2019 بزيادة بلغت 44.2%.

تأتي هذه الخطوة في ظل التطور الذي تشهده خدمات الأورام في المملكة.

وأوضحت “الصحة” أن التوسع في الخدمات المتعلقة بالأورام على مستوى المملكة سجلت زيادة بنسبة 40 %، وشمل هذا التوسع المراكز والوحدات الموفرة لخدمة العلاج الكيميائي التي ارتفع عددها من 10 مراكز في عام 2017 إلى 17 مركزًا في 2019 بنسبة وصلت إلى 89%، كما ازداد عدد جلسات العلاج الإشعاعي من 41483 عام 2017 إلى 42119 في عام 2019 بزيادة وصلت إلى 1.5%.

وأبانت أن المراكز والوحدات الموفرة لخدمة زراعة الخلايا الجذعية ارتفع عددها من مركز واحد في عام 2017 إلى 5 مراكز في عام 2019م، وذلك بزيادة وصلت إلى 400%، أما بالنسبة للمراكز والوحدات الموفرة لخدمة علاج أورام الأطفال فقد ارتفع عددها من 4 مراكز في عام 2017 إلى 5 مراكز في عام 2019 بزيادة بلغت 25%.

وأضافت أن دليل أدوية الأورام وُحِّد لضمان توفير البروتوكولات العلاجية وتوفر الأدوية في جميع المستشفيات والمراكز، مشيرة إلى أن النسخة المحدثة من دليل الأورام ستطلق بمشيئة الله مطابقةً للمعايير العالمية.

وأكدت توفر الأدوية المعالجة للأورام في مختلف المراكز الطبية بنسبة 93 % ، بعد أن كانت بنسبة 71 % في سنة 2018 ، لتصل نسبة الزيادة في السنة الواحدة إلى 22% ، منوهة ببدء تطبيق مجموعة من المبادرات التحولية لتطوير خدمات علاج الأورام ومنها توأمة المستشفيات وتطوير مبادرة زراعة الخلايا الجذعية ودعم البحث العلمي.