أمير مكة بالنيابة يلتقي بمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد العمري اجتماعاً جرى خلاله استعراض خطط تطوير الجوانب السياحية بالمنطقة.

وبحسب العرض فإن منطقة مكة المكرمة تضم أكثر من 1499 فندقاً وما يزيد عن 1200 وحدة سكنية مفروشة إضافة إلى قرابة 656 وكالة سفر وسياحة، كما اطلع سموه على خطط فرع الهيئة المستقبلية في مجال التنمية السياحية في محافظات المنطقة، إلى جانب دورها في حصر المواقع السياحية والطبيعية بهدف حمايتها، ومتابعة جهود المحافظة على التراث العمراني، والزيارات الميدانية، وعمليات التفتيش الدورية في هذا الشأن.