مدني أبها يباشر احتجاز 13 شخصا خلف سيل بوادي ردوم بتهامة

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باشر مدني أبها فجر اليوم بلاغاً عن احتجاز ثلاثة عشر مواطناً خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها إثر الأمطار المتلاحقة التي هطلت على المنطقة مؤخراً ..

وقد عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع مع تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب/ محمد بن عبده السيد منوهاً بأهمية إتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الماطرة وعدم المجازفة بعبورها.

راجين السلامة للجميع ..