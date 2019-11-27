شاهد.. سيارات فارهة أولى هدايا لاعبي الهلال بعد التتويج الآسيوي!

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انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لسيارات لاعبي الهلال الجديدة بعد التتويج الآسيوي على حساب أوراوا الياباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نهائي آسيا.

ونشر حساب يدعى “الحصان” فيديو لبعض السيارات عليها شعار الهلال، مؤكدًا أن تلك هي هدايا لاعبي الهلال بعد التتويج الآسيوي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هدايا لاعبي الهلال، لتظهر تلك السيارات بشعار بطل آسيا في أول ظهور لهدايا اللاعبين بعد تحقيق اللقب.

وكان الهلال نجح في التتويج باللقب الثالث في تاريخه، ليصل لأول مرة لكأس العالم للأندية بقطر، حيث سيواجه فريق الترجي التونسي يوم 14 من شهر ديسمبر في أولى مبارياته بكأس العالم.