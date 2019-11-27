نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “

المناطق_فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم , فعاليات ورشة العمل التي ينظمها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع غرفة جازان تحت عنوان ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “، بحضور مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد صائغ, وذلك في مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري كلمة أعرب فيها عن سعادته ومنسوبي الغرفة برعاية سمو نائب أمير المنطقة لفعاليات الورشة ، سائلاً الله تعالى العون والسداد لتحقيق كل ما فيه تنمية المنطقة وخدمة المواطنين والمقيمين بها.

ونوه بما تجده الغرفة من دعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع الأعمال التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمشتركين والمنتسبين للغرفة.

وبين أن تنفيذ ورشة العمل التي ستنفذ بمشاركة عدد من المتخصصين يأتي ضمن البرامج التي تقدمها وتستضيفها الغرفة خلال العام الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

إثر ذلك ألقى مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي كلمة استعرض من خلالها جهود الصندوق في دعم القطاع الزراعي والسمكي والحيواني بالمملكة من خلال إقراض المزراعين وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في ظل ما يجده من دعم ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وبين أن الصندوق قدم منذ انشاءه أكثر من 50 مليار ريال على مستوى المملكة , فيما حضيت المنطقة بأكثر من مليار ونص المليار ريال تمثلت في العديد من القروض والبرامج الزراعية التي قدمت للمزارعين ومربي الماشية والصيادين من أبناء المنطقة , مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة تقديم خدماته والقيام بالمهام الموكلة إليه لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

عقب ذلك شاهد سمو نائب أمير جازان والحضور عرضاً مرئياً عن صندوق التنمية الزراعية والخدمات التي يقدمها والبرامج الزراعية والتطويرية التي ينفذها , ضمن برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

إثر ذلك بدأت فعاليات الورشة التي تتضمن عدد من ورقات العمل المقدمة من عدد من الجهات ذات العلاقة بموضوع الورشة , فيما سلم نائب أمير المنطقة الشهادات والهدايا التذكارية للجهات الراعية والمتعاونة مع صندوق التنمية الزراعية في تنفيذ ورشة العمل وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.