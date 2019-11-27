احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة
أبرز المواد
 قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومدراء العموم بالمملكة 
أبرز المواد
 الملاكمان”جوشوا”و”رويز” يصلان المملكة
أبرز المواد
 أمير مكة: قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة 13 مليار ريال
أبرز المواد
 الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “
أبرز المواد
 خادم الحرمين يرأس الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز
أبرز المواد
 شاهد.. سيارات فارهة أولى هدايا لاعبي الهلال بعد التتويج الآسيوي!
أبرز المواد
 “الشورى” يقر نظامي جمع التبرعات وعقد الاتفاقيات الدولية
أبرز المواد
 الكويت…تطورات جديدة في محاكمة الطبطبائي في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة»
أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة

أبرز المواد
قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة

قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومدراء العموم بالمملكة 

أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومدراء العموم بالمملكة 

أبرز المواد
الملاكمان”جوشوا”و”رويز” يصلان المملكة

الملاكمان”جوشوا”و”رويز” يصلان المملكة

أبرز المواد

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
http://almnatiq.net/?p=803320
المناطق_الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً بحسب زعمه قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.

فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة
قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة

قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة
أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومدراء العموم بالمملكة 

أمير تبوك يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومدراء العموم بالمملكة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*