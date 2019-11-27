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الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
http://almnatiq.net/?p=803324
المناطق_واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي ”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30 / 3 / 1441هـ الموافق 27 / 11 / 2019م ، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعددٍ من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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