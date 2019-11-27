احدث الأخبار

أمير مكة: قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة 13 مليار ريال
أبرز المواد
 الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “
أبرز المواد
 خادم الحرمين يرأس الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز
أبرز المواد
 شاهد.. سيارات فارهة أولى هدايا لاعبي الهلال بعد التتويج الآسيوي!
أبرز المواد
 “الشورى” يقر نظامي جمع التبرعات وعقد الاتفاقيات الدولية
أبرز المواد
 الكويت…تطورات جديدة في محاكمة الطبطبائي في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة»
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يلتقي بمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة
أبرز المواد
 مدني أبها يباشر احتجاز 13 شخصا خلف سيل بوادي ردوم بتهامة
أبرز المواد
 زلزال بقوة ست درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية
أبرز المواد
 مقتل امرأة بـ “عيار ناري” في الرأس داخل غرفة نومها في جازان
أبرز المواد
أمير مكة: قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة 13 مليار ريال

أمير مكة: قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة 13 مليار ريال

أبرز المواد
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

أبرز المواد
النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة

أبرز المواد
نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “

نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “

أبرز المواد

أمير مكة: قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة 13 مليار ريال

أمير مكة: قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة 13 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=803327
المناطق_الرياض

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافطات الشرقية للمنطقة (الطائف، ميسان، المويه، الخرمة، رنية، وتربة) بلغت قيمتها نحو ١٣ مليار ريال في مختلف القطاعات.
وقدم الأمير خالد الفيصل في ختام جولته على المحافظات الشرقية للمنطقة، شكره وتهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، و لوزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على الإهتمام الذي تحظى به محافظات المنطقة، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.
وأشار سموه إلى أن توجيهات القيادة أكدت على أهمية الإلتقاء بالأهالي والإستماع لمطالبهم، لافتا إلى أن الحديث خلال هذه الزيارات لم يكن عن مشاريع صغيرة بل أصبح حديثا عن تحولات كبرى في مختلف المجالات، مضيفا “كل من تحدثت إليهم خلال زيارتي لهذه المحافظات اثلجوا صدري بما وصل إليه أبناء هذه المنطقة من تقدم فكري وثقافي مايؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجا ليكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.
وهذا الأمر دليل على أن المملكة العربية السعودية باتت انموذجا للتقدم والنمو. وختم الأمير خالد الفيصل بالقول “هنيئا للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه”.
وخلال الجولة ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات الخرمة ورنية وتربة، واطّلع على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، وتمثلت في 9 مشاريع بمحافظة رنية، منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل ومشروعين للكهرباء، وفي الخرمة بلغت
13 مشروعًا منجزاً و 18 مشروعًا يجري تنفيذها ومشروعي مياة معتمدة.
ووضع سموه حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف (المرحله الثانية)، كما اطّلع على المشاريع الجاري تنفيذها وتشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان.
ثم دشن أمير منطقة مكة في محافظة الخرمة عدداً من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي‬⁩، ‏تحت شعار “⁧‫كيف نكون قدوة‬⁩ بلغة القران” لهذا العام 1441 هـ.
وبعد ذلك، شهد سموه توقيع اتفاقية بين محافظة ⁧‫رنية‬⁩‫ وجامعة الطائف‬⁩، وتهدف إلى دعم جهود التعاون بينهما، ومنها التنمية المهنية والمستدامة لمنسوبي المحافظة ومراكزها ودعم جهود البحث العلمي ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الدور الثقافي للجامعة.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “

نائب أمير جازان يرعى ورشة ” دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الاستثمار والتمويل “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*