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قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة

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قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة

قوافل طب الأسنان بجامعة القصيم تنفذ قافلتها رقم 26 بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة
http://almnatiq.net/?p=803330
المناطق_بريدة

نفذت جامعة القصيم، مُمثلة بقوافل طب الأسنان التطوعية، قافلتها السادسة والعشرين، يوم أمس الثلاثاء الموافق ٢٩/٣/1441هـ، برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير الجامعة، وبإدارة طلابية كاملة، وذلك بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من القافلة ٤٤ مريضاً منهم 25 حالة لعلاج الحشوات، وعلاج العصب لشخص واحد، فيما استفادت 9 حالات من علاج اللثة، و9 حالات أخرى من الجراحة.

ويهدف برنامج قوافل طب الأسنان التطوعية الذي تنظمه الجامعة إلى تقديم الخدمات العلاجية في مجال طب الأسنان بمختلف التخصصات الحشوات وعلاج اللثة والجراحة، بالإضافة إلى تفعيل جانب التثقيف الصحي الوقائي للمستفيدين حول طرق الاهتمام بسلامة صحة الفم والأسنان.

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