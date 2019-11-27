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سمو نائب أمير جازان يلتقي بمدير العام لصندوق التنمية الزراعية ..

سمو نائب أمير جازان يلتقي بمدير العام لصندوق التنمية الزراعية ..
http://almnatiq.net/?p=803341
المناطق_فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بديوان لإمارة ، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس منير بن فهد السهلي وعددا من مرافقيه.
واطلع سموه على نشاط الصندوق التنموي بالمنطقة، والتوجهات الاستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ لما من شأنه تعزيز دور الصندوق التنمية القطاع الزراعي وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني .

وأكد سموه اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مشيداً بجهود صندوق التنمية الزراعية في دعم التنمية الزراعية من خلال إقراض مشاريع واستثمارات ذات جدوى توفر منتجات بديلة تعزز التنوع الاقتصادي وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته أعرب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان على الدعم والاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطويرالقطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعهما للمزارعين والمستثمرين، فضلاً عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة ، وقد حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل امارة جازان للتنمية خالد بن عبد العزيز القصيبي.

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