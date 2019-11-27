إنطلاق اليوم الأول لملتقى التوظيف بمحافظة محايل

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أنطلق اليوم الأول ملتقى التوظيف بمحافظة محايل بحضور أكثر من (1044) شاب و (18) شركة وطنية وتوفير( 310) وظيفة بمختلف التخصصات وذلك بحضور محافظ محافظة محايل المكلف الأستاذ علي فلقي ومدير فرع وزارة العمل الاستاذ حسين المري ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس ابراهيم فلقي، وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري – طريق الحيله.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رجل الأعمال حسن الحويزي أن ملتقيات التوظيف تلعب دورا أساسيا في توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث يتجمع طالبي العمل بأصحاب الأعمال في مكان واحد ، وتوفر العديد من أدوات التواصل الإلكتروني بين الطرفين، من خلال ملتقى التوظيف ، فيمكن لطالب العمل مقابلة مندوبي الشركات، وإستعراض عشرات الوظائف الشاغرة، والتقدم إلى الوظيفة المناسبة؛ خلال فترة الملتقى، مشيراً على أن ملتقى التوظيف الأول بمحافظة محايل 2019 لفرص التوظيف والتأهيل الذي نظمته غرفة أبها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (فرع محافظة محايل) فرصة عظيمة و مناسبة لطالبي العمل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات لتسويق أنفسهم على المنشآت المشاركة والتنافس على الوظائف المعروضة كمرشحين محتملين للعمل لدى هذه المنشآت مما سيعزز فرصهم في الحصول على الوظائف التي تتوافق مع طموحاتهم وميولهم ومهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون فرصة مناسبة للالتقاء مع المشاركين من المختصين في مجال الموارد البشرية ومجال التدريب والتأهيل لعرض ما يقدمونه من خدمات للمنشآت المشاركة وللزوار ولطالبي العمل.

أختتم الحويزي تصريحه مؤكداً على أن تنظيم ملتقى التوظيف بمحايل يأتي تفعيلا لدورالغرفة في عملية توظيف الشباب السعودي من الجنسين ، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص ، مشيراً إلى وضع الخطة من قبل مجلس الإدارة يأتي للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 م ، حيث يكون ملتقى الوظائف الخيار الأفضل في التوظيف للمنشآت وطالبي العمل في بعسير ، وستبقى غرفة أبها أهم الداعمين والمساندين لسياسة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين.