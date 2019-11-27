أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي لها

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس لجنة “تراحم” بالمنطقة سليمان بن إبراهيم العمري، يرافقه أعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير السنوي لأعمال اللجنة لعام 2018م.

وقدّم العمري لسموه شرحاً مفصلاً عن أعمال وبرامج اللجنة التي تضمنت مساعدات أسر السجناء والمفرج عنهم والمحاضرات والبرامج والداعمين ، حيث بلغ أعداد المفرج عنهم لعام 2018, 177 سجيناً, بالإضافة إلى استفادة أكثر من 1683 أسرة من دعم اللجنة, لعام 2019م، مفيداً أنه بلغت البرامج المقدمة لأسر السجناء تسعة برامج، والبرامج التي يقدمها القسم النسائي 13 برنامجاً استفاد منها أكثر 600 مستفيدة .

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال ساهمت بعد مشيئة الله في الإفراج عن 177 سجيناً, مشيداً بالعناية التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للسجناء وأسرهم ، من خلال توفير كل وسائل الراحة والدعم، مثنياً سموه بما تقدمه اللجنة وأعضاءها من برامج وفعاليات تصب في مصلحتهم، وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم, عاداً سموه العمل الذي تقوم به لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من الأعمال الخيّرة التي تؤجر عليها في الدنيا والآخرة، مؤكداً دعمه الكامل لأعمال اللجنة ، داعياً رجال الأعمال ومحبي الخير إلى تقديم التبرعات ومساعدة هذه اللجان للقيام بأعمالها النبيلة المناطة بها, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.