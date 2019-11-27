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الأمير محمد بن عبدالعزيز “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مستقبل المنطقة 

الأمير محمد بن عبدالعزيز “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مستقبل المنطقة 
http://almnatiq.net/?p=803354
المناطق_فضه عطيف
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بديوان لإمارة, الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المكلف المهندس عبد الهادي الجهني والوفد المرافق  .

في بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير جازان بالرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والحضور ، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها القائمون على المدينة والشركات العاملة بها، راجياً سموه التوفيق والسداد للرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية المعين وزملائه كافة لتقديم كل ما يخدم المنطقة , سائلاً الله تعالى العون والسداد لكل ما فيه خدمة للدين والوطن والمواطن في ظل التوجيهات السديدة لولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ .

واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي عن الخطط المستقبلية للهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية, والمراحل المنجزةً التي تحت التنفيذ وآلية العمل بالمدينة والمشروعات والبنى التحتية وما تمتاز به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من ميزات اقتصادية واستثمارية نسبية في عدد من المجالات، إضافة ما اُعتمد مؤخراً من مشروعات جديدة بالمدينة, وما تحظى به مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب امير منطقة جازان

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير جازان وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بالعون والتوفيق والسداد لكل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أهمية التنمية البشرية والاقتصادية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأثيرها الإيجابي على التخطيط العمراني للمشاريع المستقبلية , والاستفادة من الدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي والاقتصادي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتخطيط وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، بالإضافة إلى الدور الوطني للصناعات في مجال المسؤولية الاجتماعية.
حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد القصيبي.

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