أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة 

المناطق-الباحة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبه في الإمارة اليوم الضابط المرافق لسموه عبدالله بن غرم الله الخثعمي رتبته الجديدة بعد صدور الامر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة مقدم

وهنأ سمو أمير منطقة الباحة المقدم عبدالله الخثعمي بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

من جانبه عبر المقدم عبدالله الخثعمي عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الامر “حفظهم الله “وبتقليد سمو أمير المنطقة له . مؤكداً على المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .