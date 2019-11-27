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طلاب “جلوب البيئي” يجرون أبحاثاً في “تدوير مخلفات النبات” و”الزراعة بالأنسجة”

طلاب “جلوب البيئي” يجرون أبحاثاً في “تدوير مخلفات النبات” و”الزراعة بالأنسجة”
http://almnatiq.net/?p=803377
المناطق_عبدالله السعيدي 

أجرى الطلاب المشاركين في برنامج تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي الذي تستضيفة إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ” أبحاثاً  في “تدوير مخلفات النبات” و”الزراعة بالأنسجة” وذلك ضمن الفعاليات الاثرائية التي يقدمها البرنامج .

وأكد المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي الدكتور عبدالله الثبيتي  أن البرنامج سيبدأ في ربط إدارات التعليم في المملكة ربطاً تقنياً ضمن مسار خاص لتطبيقات وابحاث البرنامج  وتدريب الطلاب والمعلمين المرتبطين بالبرنامج الالكترونياً  لرفع مستوى مشاركة المدارس والطلاب والاستمرار في إجراء الابحاث وتحكيمها دولياً بعد تحقيق المملكة المراكز الاولى في العديد من البروتوكولات ولكونها أعلى دولة في تزويد البرنامج بالمعلومات البحثية .

وقال  الثبيتي ،خلال فعاليات اليوم الثاني من “تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي الذي تستضيفة إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ”

أن اليوم الثاني خُصص للأبحاث والتطبيقات العملية في مشتل أمانة المنطقة الشرقية التي تعد شريكاً للبرنامج

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني دورات تدربية مكثفة ونوعية للمعلمين  وإجراء اختبارات وابحاث متخصصة  في 5 بروتوكلات منها ” تدوير مخلفات النبات” و “زراعة النبات بالانسجة”و ” الغلاف الجوي “ابحاث متقدمة في المياة” و” التربة”.

وشملت الفعاليات زيارة اعضاء البرنامج وطلاب المدارس المشاركة مختبرات مشتل أمانة المنطقة الشرقية للتعاون في المجالات ذات العلاقة

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