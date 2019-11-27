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جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=803381
المناطق-الباحة
ينطلق يوم الأحد القادم، الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة, الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، أن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين يتضمن العديد من الجلسات وورش العمل بهدف تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030, حيث تنطلق في أول أيام الملتقى ورشة عمل صناعة النجاح “كيف تبني مبادرة ناجحة” لدكتور سامي الانصاري, وطاقة مؤثرة “دور الشباب في التأثير” لدكتور عبدالله اليحيى, بالإضافة الى ورشة نظام الأساسي لمجالس شباب المناطق “من الفكرة حتى الإقرار من مجلس الشورى” يقدمها صاحب مقترح النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق الدكتور حامد الوردة الشراري, وجلسة حوارية لوكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياي, وأمين المنطقة الدكتور علي السواط, والمدير التنفيذي لمؤسسة الراجحي الانسانية الدكتور رشيد الزهراني بعنوان “الدعم الحكومي ودعم الجهات المانحة لمجالس الشباب”.
وأشار ظهران أن في اليوم الثاني تنطلق ورشة عمل بعنوان “التعريف ببرنامج تنمية الكفاءات العالمية للتعليم مدى الحياة يقدمها الدكتور عادل الصالح, وأخرى بعنوان “نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب دروس مستفادة” لدكتور عيسى الأنصاري.
وختم رئيس مجلس شباب الباحة تصريحه بأننا نسعد جميعاً بأن يكون ختام الملتقى لقاءً مفتوحاً لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مع مجالس شباب مناطق المملكة.

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