محافظ حفر الباطن يكرم أبناء تراؤف لاجتيازهم “عصامي”

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كرّم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود – محافظ حفرالباطن – صباح اليوم الأربعاء 25 طالبًا من أبناء جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” بعد ما أنهوّ البرنامج التدريبي تنمية القيادات الوطنية الشابة “عصامي” بحضور الدكتور فهد العليان

رئيس المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة

وبارك سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال لقاءه الطلاب إنهائهم البرنامج ، وقال سموه في معرض كلماته التحفيزية والتشجيعية “سوف نراكم من كبار القادة والمسؤولين خادمين لدينكم ووطنكم في شتى مجالاته وقطاعاته” مثمنًا دور المسؤولية المجتمعية في بنك الجزيرة بوجود مثل هذه البرامج التي تنمي الإنسان وتصقل مهاراته وتبنيه بناءً يعود نفعه للمجتمع والوطن

من جانبه أكد الدكتور فهد العليان أن بنك الجزيرة يفخر بإقامة مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع ككل

يذكر أن برنامج برنامج تنمية القيادات الوطنية الشابة “عصامي” جاء انطلاقًا من الشراكة المجتمعية بين بنك الجزيرة وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن تراؤف ، وحرصًا منهما على المساهمة في تأهيل وتدريب الشباب والفتيات الأيتام واليتيمات وتطوير قدراتهم وفتح آفاقٍ علمية وعملية جديدة أمامهم ، وإسهامًا في تفعيل دورهم الوطني وتحقيقًا لأهداف الرؤية الطموحة 2030

حيث أقيم البرنامج لـ 50 عصاميًا وعصامية من أبناء وبنات جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن ( تراؤف ) ، برعاية حصرية من بنك الجزيرة ، وتنفيذ شركة تنمية القيادات .

والذي يهدف إلى تدريبهم على 12 مهارة في 3 كفاءات أساسية ( الإدارة ، الريادة ، القيادة ) والذي تم تنفيذع على مدى 3 أشهر متواصلة