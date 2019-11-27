غرفة أبها: تدشين حملة السلامة المرورية (واعي)

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برعاية غرفة أبها تم تدشين حملة السلامة المرورية (واعي) التي نظمتها إدارة المرور بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة عسير وذلك بحضور مدير شرطة بالمنطقة ومدراء الإدارات الحكومية وبمشاركة الأمانة العامة للغرفة . بدأت الفعاليات باستقبال الحضور ثم تدشين الحملة وإفتتاح المعرض المصاحب تلا ذلك عرضاً لسفراء السلامة المرورية فزيارة لمركز التحكم المروري .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي إلى أن رعاية الغرفة تدشين حملة السلامة المرورية (واعي) التي نظمتها إدارة المرور بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة عسير يأتي ضمن خطتها الخاصة بالمسئولية الاجتماعية ، وهذا ضمن مبادرتها لدعم السلامة المرورية بالمنطقة المنبثقة عن مبدأ المجتمع الحيوي برؤية المملكة 2030 م ، لافتاً إلى أن برامج السلامة المرورية يرتكز على عدة محاور استراتيجية لتمكين إدارة فعالة لمنظومة السلامة المرورية متمثلة بالجوانب الهندسية والتعليمية والتدريبية والضبط المرورية والاستجابة للطوارئ والإسعاف، وتتوافق هذه المحاورمع الممارسات الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وعقد السلامة المرورية 2011-2020 التابع لبرنامج الأمم المتحدة للحد من الوفيات الناتجة عن حوادث المرور، وعليه تسعى المبادرة لإيجاد شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالقطاعين العام والخاص لتطوير وتنفيذ مبادرات طويلة الأمد لإحداث تغير نوعي في سلوكيات مستخدمي الطرق بهدف استراتيجي لخفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث.

في ختام تصريحه دعا الحويزي لجميع الشركات والجهات ذات العلاقة بإدراج مبدأ السلامة المرورية ضمن برامجها ومبادراتها واستراتيجياتها لتفعيل مبدأ المجتمع الحيوي لما لها من أهمية في الحد من الوفيات والآثار الصحية والمجتمعية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية والمساهمة في الجهود المحلية والوطنية والدولية فب هذا المجال، مشدداً على أن الإلتزام بهذه المبادرة من قبل الغرفة يأتي من أدراك أن عدد الوفيات والإصابات الناتج عن الحوادث المرورية غير مقبول ويمكن تخفيضه بفعالية من خلال التميز في إدارة وحوكمة السلامة المرورية.