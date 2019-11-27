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غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج.. الاثنين المقبل

غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج.. الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=803401
المناطق_الأحساء

تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، لقاءً مفتوحًا يُسّلط الضوء على فرص التعاون التجاري والمعارض والمؤتمرات والفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، وذلك يوم الاثنين المقبل 05/04/1441هـ الموافق 02/12/2019، الساعة 12.30 ظهرًا في قاعة الشيخ ناصر الزرعة “رحمه الله” بمقر الغرفة الرئيسي.

ويشهد اللقاء عرضًا من الوفد الزائر حول الفرص التجارية والاستثمارية ومعلومات محدثة عن السوق والمنتجات والمعارض التجارية المتخصصة في مجالات تجارية عديدة منها الإلكترونيات والكهربائيات، الملابس والأقمشة، الهدايا والأدوات المنزلية، المنتجات المكتبية، وألعاب الأطفال، والأزياء، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والتراخيص التجارية وغيرها.

من جهته رحّب الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة، بزيارة وفد المجلس إلى الأحساء للالتقاء بقطاع الأعمال، مبينًا أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما من شأنه دعم علاقات التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في الأحساء ونظرائهم حول العالم، وتبادل أحدث المعلومات المتعلقة بالسوق.

ودعا قطاع الأعمال بالأحساء للحضور والمشاركة في اللقاء لما قد يوفره من فرص جديدة للشركات في الأسواق الرئيسية والدولية، وبخاصة المصانع والشركات المصدرة لمنتجات التمور بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والراغبين في استيراد بضائع من هونج كونج.

يُذكر أن مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC) هو هيئة قانونية تأسست في عام 1966، لتعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونج كونج، ويُعد مركزًا عالميًا للاستثمار والأعمال، من خلال 50 مكتبًا منتشرة حول العالم، فضلًا عن تنظيمه لـ 30 معرضًا تجاريًا دوليًا على مستوى عالمي في هونج كونج سنويًا.

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