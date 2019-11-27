مدير جامعة الملك خالد يرعى انطلاق برنامج “تكوين” لطلاب وطالبات الدراسات العليا

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شدد معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على أهمية وضرورة تعزيز الوعي العلمي والبحثي، والعمل الجاد على تطوير المهارات البحثية لطلاب وطالبات الدراسات العليا، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برامج داعمة لبحوث طلاب الدراسات العليا، وأن يكون هناك ربط وثيق بين الدراسات العليا والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه صباح اليوم انطلاق برنامج “تكوين” الذي نظمته كلية الشريعة وأصول الدين لطلاب وطالبات الدراسات العليا، في المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها.

كما أكد السلمي أن الجامعة تضع الاهتمام بالبرامج النوعية والتوسع في برامج الدراسات العليا ضمن أهم خططها المستقبلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية الخاصة بطلاب وطالبات الدراسات العليا، وتوفير البيئة المحفزة على الإبداع والبحث، وأشاد معالي المدير أيضًا بفكرة برنامج “تكوين” مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على جميع طلاب وطالبات الدراسات العليا، شاكرًا وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وعمادة الدراسات العليا، وكلية الشريعة وأصول الدين، على ما حظي به هذا البرنامج من اهتمام.

بدوره رحب عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فايع بمعالي مدير الجامعة والحضور والمشاركين مقدمًا كلمة أشاد فيها نيابة عن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بالدعم الذي يحظى به البحث والباحثين في شتى المجالات من قبل إدارة الجامعة، ومؤكدًا على أهمية البحث العلمي والدراسات العليا في تقدم المنظومة ومنافستها في التصنيفات العالمية والمحلية على المراكز الأولى، كما شهد حفل الافتتاح كلمة للكلية قدمها وكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ضيف الله الزيداني.

فيما ضم البرنامج مشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، وتم خلال انعقاده مناقشة عدة مواضيع شملت، شرح اللوائح والأنظمة المتعلقة بالدراسات العليا في جامعة الملك خالد، ومعرفة أهمية البحث ودوره في النهوض بالمجتمع وموقعه في المؤسسات التعليمية، ومكانة البحث العلمي في رؤية المملكة 2030، وكذلك المكتبة الرقمية، والتعامل مع برنامج الوورد طباعة واخراجًا.

وتناول البرنامج أيضًا 4 دورات تعريفية بآليات البحث والدراسات العلمية، ناقشت الخطوات العملية العلمية للسير في البحث العلمي، وصناعة الأفكار البحثية، وتحليل النص الفقهي للباحثين، وخارطة البحث.