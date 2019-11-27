مكافحة المخدرات بتبوك تقيم برامج تثقيفية وتوعوية بمحافظة أملج

المناطق-تبوك

أقامت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك ممثلة في قسم مخدرات محافظة أملج اليوم عدة برامج تثقيفية وتوعوية لعدد من الجهات التعليمية والعسكرية بالمحافظة .

وشملت البرامج القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وإدارة الدفاع المدني بالمحافظة والكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي وطلاب المرحلة الثانوية وتضمنت المحاضرات التي قدمها ضباط الإدارة رسائل توعوية عن العوامل المؤثرة في تعاطي المخدرات والسمات الشخصية المقترنة بالتعاطي بالإضافة إلى التعريف بالأضرار النفسية والجسدية والمستقبلية التي تسببها المخدرات و طرق الوقاية منها وعرض لمهام مركز العمليات 995 وما يقدمه من مساعدة لهم ولذويهم.

كما تقيم إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك ضمن برنامجها التوعوية جولة توعوية للجهات التعليمية والحكومية بمحافظات المنطقة إذ يأتي هذا البرنامج توحيداً للجهود والدعم بين الجهات الحكومية في مجال التثقيف وتعزيز عوامل الحماية ضد انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض التعاطي .