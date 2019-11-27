أمانة عسير تنظم ورشة تفعيل قنوات التواصل ودورها في تطوير الخدمات الإلكترونية

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نظمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” ورشة عمل عن ” قنوات التواصل ودورها في تطوير الخدمات الالكترونية ” .

حيث قدم أوراق عمل الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركين فيها ، و تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل عن قنوات التواصل الحكومية مع المستفيدين و التي احتوت معلوماتها على أنواع التطبيقات الخاصة بقنوات التواصل والأساليب الفعالة في توظيف المعلومة .

و تناولت الجلسة الثانية أوراق عمل عن تقييم الخدمات في قنوات التواصل وورقة عمل عن حماية المال العام و الإطار النظامي لحماية المال العام فيما جاءت ورقة عمل عن صور وآثار الاعتداء على المال العام قدمها مدير عام مكافحة الفساد في منطقة عسير محمد جابر حيث استعرض مع رؤساء البلديات المنطقة بعض الأمور التي قد تشكل بعض العوائق التي تعيق عمل رئيس البلدية مما قد تتسبب في بعض الأحيان و تعرضه للمسالة القانونية كما تم مناقشة بعض الحلول التي تيسر عمل رئيس البلدية و فق الأنظمة المعمول بها .