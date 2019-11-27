بلدية القطيف تبدأ سفلتة شارع الملك عبدالعزيز بعنك

المناطق_فتحيه عبدالله

أنهت بلدية محافظة القطيف أعمال كشط وإعادة سفلتة شارع الملك عبدالعزيز بعنك ابتداءً من شارع سلمان الفارسي إلى شارع القسمة بطول ٥كم في الاتجاهين ضمن مشروع صيانة شوارع عنك وتوابعها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن مشروع تطوير وسفلتة شارع الملك عبدالعزيز، يأتي ضمن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية، واستمرارا لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية تسعى من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع مدينة القطيف وتوابعها.

وأبان أن الأعمال التي قامت بها البلدية في شارع الملك عبدالعزيز ابتداءً من تقاطعه مع شارع سهل بن حنيف حتى شارع الرياض هي إزالة طبقة الإسفلت وإعادة السفلتة، حيث تم كشط الإسفلت لسرعة إنجاز العمل وعدم الإضرار بخدمات البنية التحتية القائمة قبل المشروع، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تشمل أعمال دهان خطوط المرور والبردورات وإنشاء معابر مشاة واللوحات الإرشادية والتحذيرية.