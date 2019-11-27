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أخضر السلة يتصدر الخليجية ويفوز على البحرين
http://almnatiq.net/?p=803447
المناطق - واس

تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية 16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 73-57 في اللقاء الذي أقيم اليوم ، وينتظر تحديد الفريق الذي سيواجه في الدور نصف نهائي يوم الجمعة القادم الذي على ضوء نتائج مباريات الغد يتحدد ذلك .
وقدم الأخضر مستوى فني ونجح معظم فترات المباراة في السيطرة عليها ، وكان لدور الدفاعي دور في تفوقه خاصة تحت السلة .
وبرز الفريق بشكل جماعي ، وطبق اللاعبون تعليمات المدرب علي السنحاني الذي نجح في إيقاف مفاتيح المنتخب البحريني.
من جانب آخر وصل إلى الكويت رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالاله الشعيل وذلك لدعم المنتخب في مشواره في الأدوار النهائية.

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