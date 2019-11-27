تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مصاب في الرقبة بمستشفى شروة العام

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أسهم بفضل الله فريق طبي جراحي بمستشفى شرورة العام في إنقاذ مصاب في منطقة الرقبة حيث تم على الفور عمل الأشعة و تبين أن الإصابة إخترقت الأنسجة ما بين الأوعية الدموية الرئيسة للرقبة من جهة والبلعوم والحنجرة من جهة أخرى وأستقرت أمام الفقرات العنقية للرقبة مما أدى إلى صعوبة و آلآم اثناء البلع .

وقد تم إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح ، و غادر المصاب المستشفى وهو بصحة جيدة بفضل الله.