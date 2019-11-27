أسهم بفضل الله فريق طبي جراحي بمستشفى شرورة العام في إنقاذ مصاب في منطقة الرقبة حيث تم على الفور عمل الأشعة و تبين أن الإصابة إخترقت الأنسجة ما بين الأوعية الدموية الرئيسة للرقبة من جهة والبلعوم والحنجرة من جهة أخرى وأستقرت أمام الفقرات العنقية للرقبة مما أدى إلى صعوبة و آلآم اثناء البلع .
وقد تم إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح ، و غادر المصاب المستشفى وهو بصحة جيدة بفضل الله.
تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مصاب في الرقبة بمستشفى شروة العام
أسهم بفضل الله فريق طبي جراحي بمستشفى شرورة العام في إنقاذ مصاب في منطقة الرقبة حيث تم على الفور عمل الأشعة و تبين أن الإصابة إخترقت الأنسجة ما بين الأوعية الدموية الرئيسة للرقبة من جهة والبلعوم والحنجرة من جهة أخرى وأستقرت أمام الفقرات العنقية للرقبة مما أدى إلى صعوبة و آلآم اثناء البلع .
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