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تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مصاب في الرقبة بمستشفى شروة العام

تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مصاب في الرقبة بمستشفى شروة العام

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تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مصاب في الرقبة بمستشفى شروة العام

تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مصاب في الرقبة بمستشفى شروة العام
http://almnatiq.net/?p=803462
المناطق - واس

أسهم بفضل الله فريق طبي جراحي بمستشفى شرورة العام في إنقاذ مصاب في منطقة الرقبة حيث تم على الفور عمل الأشعة و تبين أن الإصابة إخترقت الأنسجة ما بين الأوعية الدموية الرئيسة للرقبة من جهة والبلعوم والحنجرة من جهة أخرى وأستقرت أمام الفقرات العنقية للرقبة مما أدى إلى صعوبة و آلآم اثناء البلع .
وقد تم إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح ، و غادر المصاب المستشفى وهو بصحة جيدة بفضل الله.

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