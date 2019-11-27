أمير القصيم يلتقي الأمين العام لأوقاف الراجحي لحصولهم على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية FDA

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم, الأمين العام لأوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي عبدالسلام الراجحي، يرافقه المدير العام للأوقاف سعود بن عبدالكريم الفدا, بمناسبة حصول إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف في منطقة القصيم على شهادة التسجيل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

واستعرض الأمين لأوقاف الراجحي بالقصيم جهود الإدارة من خلال مشروع الباطن الزراعي على هذه الشهادة الهامة فيما يختص بتصدير التمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية, كونها تعد إضافة مهمة لقطاع انتاج التمور في المملكة بشكل عام وبمنطقة القصيم بشكل خاص, مما يعزز تواجد المملكة في كافة المجالات ويعكس هذا المكتسب الكفاءة العالية لإدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه الدائم وتشجيعه لكافة المناشط المساهمة في تعزيز الاقتصاد بالمنطقة.

وبارك سمو الأمير فيصل بن مشعل حصول إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف بالمنطقة على شهادة التسجيل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA), منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي بالمملكة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مشيداً بما تم بذله من جهود, مؤكداً على أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي ركيزة أساسية لتعزيز القطاع الزراعي والاقتصادي بالمنطقة, مشيراً على أهمية الحرص على مواصلة النجاحات في كل عمل يبذل في سبيل تعزيز الاقتصاد, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.