وكيل إمارة جازان للتنمية يلتقي مدير العلاقات بالشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الجنوبي

المناطق - فضة عطيف

التقى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي اليوم بمكتبه بالإمارة بمدير العلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الجنوبي أ.فهد بن محمد الشرفي وعدد من منسوبي العلاقات بالشركة والذي يقوم بزيارة للمنطقة حاليا .

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الإمارة للشؤون التنموية بمدير العلاقات بشركة الكهرباء بالقطاع الجنوبي متمنيا له التوفيق في مهام زيارته المنطقة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مؤكدا متابعة واهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لما فيه تحقيق المصلحة العامة مع مختلف الجهات وتقديم عمل تنموي بكافة محافظات المنطقة.

وأستمع وكيل إمارة جازان للتنمية لشرح من مدير العلاقات بالشركة السعودية بالقطاع الجنوبي عن أهداف الزيارة والتي تأتي ضمن خطط الشركة لبناء علاقات ورؤى مثمرة وناجحة ووطيدة مع كافة الجهات والقطاعات وفي مقدمتها إمارة المنطقة والتي تسعى لرفع من مستوى التعاون والتنسيق بما يعود بتقديم خدمات مميزة للمجتمع والمنطقة.

كما نوه مدير العلاقات العامة بشركة الكهرباء بالقطاع الجنوبي ، بدور إمارة منطقة جازان ودعمها المتواصل في تسهيل وتنظيم كافة الاحتياجات وتسخير امكانياتها لإنجاح خطط الشركة لتوفير الخدمة المميزة بالمنطقة

من جانبه اشاد وكيل الإمارة للتنمية ، بما رصدته الشركة من مشاريع عملاقة لإنتاج ونقل الكهرباء بعدة محطات ومنها محطة الشقيق البخارية وكذلك مشاريع تحسين الشبكة المنظومة الكهربائية ودورها في رفع وتطوير الحركة التنموية بمنطقة جازان والتي تسير وفقا لرؤية القيادة الحكيمة 2030 ، بما ينعكس على الواقع والمستقبل من خلال مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ومصفاة جازان وكافة المشروعات التي تعتمد على الطاقة والكهرباء كجزء أساسي في نطاق عملها بالمنطقة.

حضر اللقاء مدير العلاقات العامة والإعلام يإمارة منطقة جازان أ. عادل بن أحمد الزائري .