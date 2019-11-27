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تعليم الشرقية يتبادل الخبرات مع وفد تعليم صبيا

تعليم الشرقية يتبادل الخبرات مع وفد تعليم صبيا
http://almnatiq.net/?p=803484
المناطق - فتحيه عبدالله

أكد المستشار التعليمي والإداري بتعليم المنطقة الشرقية فهد الغفيلي، على أهمية تبادل الخبرات بين الادارات المتناظرة في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة باعتبارهما وجهان لعملة واحده، مؤكداً في ذات الوقت على الدعم السخي الذي يحضا به قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” والرامية إلى تعزيز وتجويد خارطة المنظومة التعليمية والتي لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه لتمتد أياديها لدعم برامج الصحة المدرسية لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها وبناتها في بيئة تعليمية وصحية مثالية.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم الاربعاء بمكتبه الوفد الزائر من الشؤن الصحية المدرسية بإدارة تعليم صبيا، برئاسة مدير الشؤون الصحية المدرسية علي عماشي، وسط مشاركة مشرفي الشؤن الصحية المدرسية بمكاتب التعليم، يرافقهم مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية محمد الزهراني، والمشرفان الصحيان خالد الثابت وعبدالله الناصر.

وفي الأثناء اطلع الوفد الزائر على عدد من المشروعات التي يتبناها تعليم الشرقية ممثلاً في الشؤن الصحية المدرسية ومنها وقوفهم على أبرز منجزاتها، إضافة لاطلاعهم على ملامح خطتها التشغيلية ووقوفهم على عددٍ من المبادرات التي تتبناها.

كما وقف الوفد الزائر في جولة ميدانية على العيادة المدرسية بثانوية الملك عبدالله بالدمام، وذلك بحضور قائد المدرسة عبدالعزيز الزهراني، تخللها استعراض المرشد الصحي بالمدرسة موسى العبدالله، لإمكانيات وتجهيزات العيادة المدرسية وما تقدمه من خدمات وبرامج تثقيفية صحية وعلاجية للطلاب، وصولاً لمشاهدتهم عرضاً مصوراً بعنوان “ملف إنجاز المرشد الصحي، والتي اختتمت بتفقدهم لسير اليوم الدراسي.

وفي الاطار نفسه استقبلت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية لبنى الدرباس، الوفد النسائي المماثل الزائر لتعليم الشرقية من تعليم صبيا برئاسة عمرانة حديدي مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، وسط مشاركة مشرفات الشؤن الصحية المدرسية بمكاتب التعليم، حيث وقفوا خلالها في جولة ميدانية على إمكانيات وتجهيزات العيادة المدرسية بالمتوسطة الثلاثون بالدمام، وما تقدمه من خدمات وبرامج تثقيفية صحية وعلاجية للطالبات، وصولاً لوقوفهم على أبرز منجزات الشؤن الصحية المدرسية بالشرقية، إضافة لاطلاعهم على ملامح خطتها التشغيلية ووقوفهم على عددٍ من المبادرات التي تتبناها.

جدير بالذكر يختتم وفد تعليم صبيا زيارته غداً لتعليم الشرقية بالوقوف على برامج ومنجزات مكتب التعليم بمحافظة القطيف

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