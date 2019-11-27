مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير تُسمّي أعضاء لجانها التحكيمية لدورتها العاشرة

المناطق - فتحيه عبدالله

سَمَّتَ مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير مؤخرًا أعضاء لجانها التحكيمية في دورتها العاشرة، ضمن محورها المجتمعي النابض لهذا العام «حياة مُلهمة»، حيث تم تسمية المصور حسين الدغريري رئيسًا للجنة التحكيم في محور التصوير الضوئي وعضوية المصورة نورة العمري والمصور علي المادح وكذلك تسمية الشاعر والسينمائي أحمد الملا رئيسًا للجنة التحكيم في محور الأفلام القصيرة وعضوية الكاتبة والمخرجة هناء العمير والمخرج عبدالعزيز الشلاحي.

وتأتي تلك الخطوة ضمن مراحل المسابقة، التي انطلقت أعمالها قبل أيام في نسختها الجديدة، التي توثّق صور ونماذج الإرادة الجامحة والعزيمة الشامخة والإبداع والابتكار لذوي الإعاقة في مواجهة تحديات الحياة والعمل وبعث الأمل بهدف إثراء الثقافة والذاكرة والمكتبة السعودية والخليجية والعربية بصور وأفلام قصيرة حية تحاكي حياة هذه الفئة الغالية بالإضافة إلى دعم تجربة المصورين المحترفين والهواة والموهوبين لتلمس موضوعات مجتمعية وإنسانية جديدة.

وأوضح الأستاذ خالد القحطاني مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة والمشرف العام على المسابقة، أن الالتفاتة المتميزة للمسابقة لهذا المحور المُهم، جاء امتدادًا طبيعيًا لرسالة ودور الغرفة تجاه رعاية المبدعين ودعم المواهب الشابة وتأكيدًا على اهتمامها بتفعيل أدوات وروافد الحراك الإبداعي والفني، مبينًا أن الغرفة تعمل على حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم فرص إبراز قدراتهم ومواهبهم في التعامل مع الاعاقة لعيش حياة طبيعية مندمجة وسعيدة.

وأكد القحطاني أن تسمية لجان التحكيم جاء بدقة وعناية ليضم مجموعة متجانسة من ذوي الخبرة العميقة والموهبة المتميزة من المتخصصين والمهنيين المحترفين على المستويين الوطني والخليجي، مبينًا أن هذه الأسماء ستضيف لرصيد وتجربة المسابقة ومسارها التقني والمهني رفيع المستوى الذي اخطته منذ انطلاقتها في 2009، مؤكدًا أن هذه الأسماء ستحفّز وتشجع الفنانين والمبدعين والموهبين للاشتراك في المسابقة والاستفادة من الفرصة التي توفرها تجارب تلك الأسماء المتميزة.

ودعا القحطاني الفنانين والمبدعين والشباب للانخراط في المسابقة لدعم مسيرة الحراك الثقافي والفني الوطني، مشيرًا إلى أن أعداد المشاركين والمشاركات في المسابقة تشهد زيادة مضطردة يومًا بعد آخر، لافتًا إلى أن موعد إعلان نتائج المسابقة وأسماء الفائزين وتكريمهم سيكون بإذن الله ضمن برنامج الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال بالأحساء في مطلع العام القادم، مقدمًا شكره لشركاء ورعاة المسابقة ومشرفيها الفنيين ولجانها التحكيمية وكل المشاركين فيها من هواة ومحترفين ومبدعين.

والجدير ذكره أن المسابقة لها موقع إلكتروني تفاعلي WWW.ACNPC.SA يتضمن كافة المعلومات حول معايير وشروط المسابقة والمادة الفنية وطريقة الاشتراك وجوائز المسابقة، كما يمكن التواصل عبر الحسابات الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، إنستقرام) ACNPC.

يُشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز دور الغرفة الرائد في إبراز صور الحياة المجتمعية والقضايا الانسانية والمعالم التاريخية والسياحية والتأكيد على دور الصورة كإحدى أهم أدوات عالمنا المعاصر المعرفية والثقافية والاقتصادية والإعلامية بالإضافة إلى دعم وتشجيع المصورين المحترفين والهواة والموهوبين.