الأخضر يخسر أمام الكويت في كأس الخليج

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خسر المنتخب السعودي أمام المنتخب الكويتي 3-1، في افتتاح مشوارهما بخليجي 24، في المواجهة التي احتضنها ستاد عبدالله بن ناصر، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وقدّم الأخضر أداءً جيداً خلال النصف ساعة الأولى وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما أهدر لاعبه يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سعود عبدالحميد إلا أنه فشل في تحويلها للشباك الخالية.

وعند الدقيقة 43 تمكن المنتخب الكويتي من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه أحمد الظفيري الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله بدر المطوع ليحول الكرة في الشباك.

وواصل المنتخب الكويتي هجومه قبل نهاية الشوط الأول وتمكن لاعبه سامي الصانع من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+2 بعد تلقيه تمريرة من زميله بدر المطوع ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب السعودي سيطرته بحثاً عن هدف تقليص الفارق وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه تركي العمّار الذي تلقى تمريرة من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس حميد القلاف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد المنتخب الكويتي وأهدر مهاجمه يوسف ناصر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله بدر المطوع ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

واستعاد المنتخب السعودي سيطرته وكاد مدافعه زياد الصحفي أن يسجل هدف تقليص الفارق بعدما ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الكويتي حميد القلاف.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وأهدر لاعبه سعود عبدالحميد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقائق العشر الأخيرة فرض المنتخب الكويتي سيطرته وأهدر مهاجمه يوسف ناصر هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله سامي الصانع ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 90+1 نجح لاعب المنتخب الكويتي مبارك الفنيني بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله يوسف ناصر ليخترق دفاع الأخضر ويسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 90+7 سجّل المهاجم فراس البريكان هدف المنتخب السعودي الوحيد بعدما أكمل تمريرة زميله نواف العابد بقدمه في شباك الحارس حميد القلاف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الكويتي الى 3 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن منتخبي البحرين وعمان اللذان تعادلا اليوم، وبقي المنتخب السعودي في المركز الأخير بدون نقاط.