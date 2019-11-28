الكرملين يودّع جاسوسة “غيرت مجرى التاريخ”

الكرملين يودّع جاسوسة “غيرت مجرى التاريخ”

أبرز المواد
اشترت سترة لتكتشف “مفاجأة منسية” في جيبها

اشترت سترة لتكتشف “مفاجأة منسية” في جيبها

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي

إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي

منطقة الجوف
الكليات التقنية العالمية بالمملكة تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

الكليات التقنية العالمية بالمملكة تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

محليات

مصر.. الإعدام للإرهابي هشام عشماوي

مصر.. الإعدام للإرهابي هشام عشماوي
http://almnatiq.net/?p=803542
المناطق - الرياض

أفاد التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الأربعاء، بأن محكمة عسكرية “قضت بالإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي”، المتهم بالتورط في أعمال إرهابية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في القضية الشهيرة إعلاميا بـ “الفرافرة” في جلسة اليوم، بعد اتهام عشماوي بالمشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، إلى جانب ضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، وتهم أخرى تتعلق بأنشطة إرهابية.

وفي 28 مايو المنصرم تسلمت السلطات المصرية هشام عشماوي من “الجيش الوطني الليبي”، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وكانت القيادة العامة للقوات الليبية، أعلنت إلقاء القبض على المذكور خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

روابط ذات صلة

الكرملين يودّع جاسوسة “غيرت مجرى التاريخ”

الكرملين يودّع جاسوسة “غيرت مجرى التاريخ”
اشترت سترة لتكتشف “مفاجأة منسية” في جيبها

اشترت سترة لتكتشف “مفاجأة منسية” في جيبها
كيف تتغلب على “حموضة المعدة” من دون دواء؟

كيف تتغلب على “حموضة المعدة” من دون دواء؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*