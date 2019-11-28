الكرملين يودّع جاسوسة “غيرت مجرى التاريخ”

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أثنى الكرملين، الأربعاء، على ضابطة المخابرات السوفيتية الراحلة جوهر فارتانيان، التي ساعدت على إحباط مؤامرة نازية لقتل رئيس وزراء بريطانيا الراحل ونستون تشرشل ورئيس الاتحاد السوفيتي السابق جوزيف ستالين والرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت، قائلا إن حياتها المهنية “ربما غيرت مجرى التاريخ”.

وكانت فارتانيان، التي توفيت الاثنين عن عمر 93 عاما، عميلة سرية ميدانية على مدى عقود، ويقال إنها ساعدت في إحباط مخطط مدعوم من أدولف هتلر لاغتيال قادة الحلفاء في أول مؤتمر “للثلاثة الكبار”، الذي عقد في طهران عام 1943.

ولدت فارتانيان في أرمينيا عام 1926، وانتقلت إلى إيران في الثلاثينيات حيث انضمت عندما كان عمرها 16 عاما لجماعة مناهضة للفاشية قادها زوجها المستقبلي والجاسوس السوفيتي جيفورك فارتانيان، الذي كان مكلفا بتأمين المؤتمر الذي عقد إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال جيفورك فارتانيان إن الجماعة السوفيتية، التي كشفت بالفعل أكثر من 400 عميل نازي في إيران، حددت مجموعة من القتلة المأجورين النازيين قبل المؤتمر واعتقلتهم، مما أدى إلى إحباط المؤامرة التي تعرف باسم “عملية الوثب الطويل”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء: “من دون جوهر فارتانيان وزوجها جيفورك، ربما كان تاريخ عالمنا مختلفا. هذان شخصان تركا بصمتهما على تاريخ البشرية”.

وعبر الرئيس فلاديمير بوتن، الذي كان ضابطا أيضا بالمخابرات السوفيتية في ألمانيا الشرقية إبان الحرب الباردة، عن تعازيه لعائلة وأقارب فارتانيان.

وتوفي جيفورك فارتانيان في عام 2012 عن عمر 87 عاما.