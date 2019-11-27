الكليات التقنية العالمية بالمملكة تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

المناطق - عسير

فتحت الكليات التقنية العالمية في مناطق ومحافظات المملكة باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التدريبية المختلفة للفصل الثاني من العام الدراسي 2019/ 2020م، من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa والتي تلبي كافة رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية والتي يحتاجها سوق العمل السعودي ومن أبرزها صيانة الطائرات، والسياحة و الفندقة، والتصميم الجرافيكي و ادارة الاعمال وغيرها من التخصصات.

وقالت كليات التميز الجهة المشرفة على هذه الكليات أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمين والمتقدمات تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديان أو من ام سعودية، وأن يكونا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصول المتقدم أو المتقدمة على الشهادة الثانوية مدة لا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى حصولهما على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة جامعية او دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألا يكونا مفصولين من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية، واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تتطلبها الكليات.

وأكد الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز على أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأضاف بأن الكليات التقنية العالمية المتاح فيها التسجيل للفصل الدراسي الثاني هي: الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، والكلية التقنية العالمية (إتقان) بالحعيمة، إضافة إلى الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة، والكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر، والكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف، وكذلك الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة، والكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، مشيرا إلى أن هذه الكليات تلبي كافة رغبات خريجي وخريجات الثانوية وتقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي بما يتلائم مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.