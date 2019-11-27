إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات النتائج النهائية للمنافسات الوطنية للمسرح المدرسي والمُقام في مركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا لمدة أسبوع مضت تم من خلالها عرض المسرحيات لجميع الإدارات المشاركة.

و شكرت مديرة إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي في الإدارة العامة

لنشاط الطالبات بوزارة التعليم الدكتورة جواهر الرشود إدارة تعليم الجوف على استضافة المنافسة و منسقة مشروع المسرح المدرسي بالجوف مشرفة النشاط الثقافي الأستاذة لطيفة بنت عبدالرحمن العلي على جهودها في الإعداد والتنظيم.

من جانبها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد

المسباح في كلمتها بالحفل الختامي لمنافسات المسرح أن العروض المسرحية امتازت جميعها، “وهذا النشاط الثقافي والأدبي والفني يصنع الشباب ويستكشف مواهبهم ويحقق أحلامهم والمسرح المدرسي وجد لتنمية القدرات وخلق أجواء التأثير الثقافي التبادلي بين الأجيال واستخدامه كأداة لإبراز المواهب الأدبية الشبابية”.

واوضحت أنه تم تشكيل فريق تحكيم مركزي برئاستها ومكون من

“٨” محكمات متخصصات منهن ثلاث من خارجها، ويكون التحكيم النهائي حسب المعايير والتي تشمل تجهيزات المسرح والمؤثرات الصوتية المناسبة للحدث والإضاءة وتناغم الديكور، والقدرة على المعالجة الدرامية والإخراج الفني مع توفر الحس التربوي، والمحكمات هن: الأستاذة وجدان محمود الترعاني “ممثلة الهيئة العربية للمسرح”، الدكتورة سميحة عبد القادر البوزايدي والدكتورة صفية ناشي رضيان العتيبي من “جامعه الجوف”، والأستاذة عواطف بنت صالح الطالب،

والأستاذة أماني بنت تركي المفرج، والأستاذة وطفاء بنت حطاب البحيران، والأستاذة هناء بنت سليمان المثري، والأستاذة سعاد بنت عبدالمصلح الدامر من “تعليم الجوف”.

والقت توصيات لجنة التحكيم الأستاذة عواطف الطالب وأوضحت من خلالها دور المسرح المدرسي ودوره الملموس في تكوين شخصية الطالبة، مشيرة إلى الحس الأدبي للكاتبات المبدعات والموهوبات واحتواء المسرحيات على العديد من الثقافات والأفكار المختلفة والمحتوى الهادف، موصية المنسقات في ضرورة تكثيف البرامج التدريبية والاعتدال بالمؤثرات الصوتية والالتزام بالمدة المحددة لعرض المسرحية التي لاتزيد عن ٣٠ دقيقة، وزادت بالعديد من الملاحظات التي يجب الانتباه لها مستقبلاً.

وفي الختام كرمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت

كساب الشايع الفرق الحائزة على مراكز متقدمة والتي حصلت على المستوى الذهبي وهي:

مسرحية إن لم تسعِ فأنت في عداد الفاشلين من إدارة “تعليم القصيم”،

مسرحية الوريث من إدارة “تعليم الرياض”، مسرحية بائعة الصوف من إدارة “تعليم مكة المكرمة”، مسرحية حصاد الحكمة من إدارة “تعليم

الشرقية”، مسرحية إشراقة أمل من إدارة “تعليم المدينة المنورة”،

مسرحية أثر من إدارة “تعليم جدة”، مسرحية الخلاص الكاذب من إدارة

“تعليم ينبع”، مسرحية أسيرة الغابة السوداء من إدارة “تعليم

الجوف”، مسرحية مصباح الأمنيات من إدارة “تعليم الأحساء”.

حاز على المستوى الفضي: مسرحية لا تصفعني ويداك مبسوط من إدارة

“تعليم بيشة”، مسرحية أحلام محلقة من إدارة “تعليم جازان”،

مسرحية إلهام ستبصر النور من إدارة “تعليم المذنب”، مسرحية ممرات الضوء من إدارة “تعليم تبوك”، مسرحية خيوط العنكبوت من إدارة “تعليم حائل”.

كما حاز على المستوى البرونزي: مسرحية ذائقة المارشلميو من إدارة

“تعليم الافلاج”، مسرحية وسقط القناع من إدارة “تعليم الطائف”، مسرحية الاخر هو أنا من إدارة “تعليم القنفذة”، مسرحية بلا جذور من إدارة “تعليم الخرج”، مسرحية الزائر الغريب من إدارة “تعليم عنيزة”، مسرحية طريق العودة المسدود من إدارة “تعليم النماص”، مسرحية لأن الأحلام تستحق من إدارة “تعليم القريات”، مسرحية الطموح والأحلام من إدارة “تعليم عفيف”.

وحقق أفضل أداء جماعي مميز كلاً من: إدارة تعليم تبوك، إدارة تعليم

المدينة المنورة، إدارة تعليم مكة المكرمة.

وحقق أفضل ديكور مميز كلاً من: إدارة “تعليم جدة”، إدارة “تعليم الإحساء”، إدارة “تعليم القصيم”.

كما حصلت عدد من الطالبات على أفضل أداء مميز، وهن: كوثر سعيد

الخويلدي و زهرة محمد المسلم من إدارة “تعليم الشرقية”، شذى عبدالله القحطاني من إدارة “تعليم الرياض”، أمل حسين السرحاني من إدارة

“تعليم الجوف”، ريما ناعم الحربي من إدارة “تعليم المدينة المنورة” .

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