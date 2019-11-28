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“فيديو يحبس الأنفاس”.. شاهد أب يضحي بنفسه لإنقاذ حياة ابنته !

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“فيديو يحبس الأنفاس”.. شاهد أب يضحي بنفسه لإنقاذ حياة ابنته !

“فيديو يحبس الأنفاس”.. شاهد أب يضحي بنفسه لإنقاذ حياة ابنته !
http://almnatiq.net/?p=803567
المناطق_الرياض

أظهر مقطع فيديو “أب” وهو يخاطر بحياته ويدفع ابنته الصغيرة بعيدًا عن طريق السيارة التي كانت تندفع نحوهما بسرعة داخل “سوبر ماركت”، بمدينة جينغتشو وسط الصين.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الفيديو أظهر سيارة سوداء رباعية الدفع، وهي تسير بسرعة كبيرة وتندفع نحو السوبر ماركت الذي تملكه الأسرة، وفي الداخل كان الأب يقف بجوار ابنته عندما لمح السيارة قادمة، وأدرك أن قائدها قد فَقَد السيطرة عليها، وفي تلك اللحظة لم يفكر الأب سوى بطفلته؛ فاستجمع كل قواه، ودفعها بعيدًا عن طريق السيارة، التي اقتحمت المكان وحطمته.

وأصبح الأب فقط في طريق السيارة، وتعرض للضربة القوية، وبالفعل نجت ابنته، التي نسمع صوتها من تحت الأنقاض عقب الاقتحام، وهي تتساءل بصوت خائف: “أبي.. هل أنت بخير؟”، ولم تطمئن حتى جاءها صوت الأب: “نعم يا ابنتي أنا بخير.. هل أنت بخير؟”.

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