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تطورات جديدة في واقعة “قتيلة مشلحة صبيا”.. والكشف عن مصير زوج المجني عليها

تطورات جديدة في واقعة “قتيلة مشلحة صبيا”.. والكشف عن مصير زوج المجني عليها
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المناطق_الرياض

استطاعت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، أمس، توقيف زوج المرأة القتيلة في قريتها بمشلحة بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما في غموض ما زال يلف القضية.

وبحسب “سبق”، قالت مصادر إن توقيف الزوج جاء لاستكمال التحقيقات حتى ثبات أو انتفاء الشبهات حول مقتلها. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل الحادثة المؤلمة، وسيناريو وقوعها، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات التي بدأت منذ الصباح الباكر.

وأوضح أحد جيران القتيلة أنهم فوجئوا بالحادثة، ولم يتوقعوها.. مبينًا أنه سمع صوت استغاثة شقيق القتيلة، وقد باشرت الجهات الأمنية، واتخذت إجراءاتها على الفور.

وبيَّن الأهالي أن حالة الطفل الذي كان ينام إلى جوار والدته القتيلة في انهيار نفسي ورعب وسط جهود للوقوف معه في حالته، ومحاولة تهدئته مما تعرض له.

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