“الحصيني” يكشف عن توقعاته بشأن الحالة الجوية في إجازة الأسبوع.. ويوجه رسالة لمحبي التنزه والرحلات البرية

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كشف الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن طقس إجازة الأسبوع من 1 / 4 / 1441هـ إلى 3 / 4 / 1441هـ، . مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلاً.

وقال “الحصيني” لمحبي التنزه والرحلات البرية: “اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة”، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة لسكان الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية”.

وأضاف : ويفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة لأهالي المدينة والشرقية، أما السواحل الغربية ومكة فالملابس المناسبة لأجوائها الملابس الربيعية.